TEM yan yolda feci kaza: 1 kişi öldü

Olay, sabah 07.50 sıralarında Küçükçekmece TEM yan yol Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BMA 539 plakalı araba yan yolda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Çınar’a (58) çarptı. Çarpmanın etkisi ile Çınar, metrelerce ileriye savuldu. Yayaya çarpan araçta da ağır hasar meydana gelirken, Çınar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen polis ekipleri de gerekli tutanakları tutarak sürücüyü gözaltına aldı.

YEMEĞİ YOLA SAVRULDU

Elindeki kapların içerisine yemekle işe gittiği düşünülen 58 yaşındaki adamın eşyaları da yola savruldu. Şapkası, ayakkabıları ve yemeği yola savrulan adamın ailesine ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.