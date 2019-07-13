0553 313 94 23

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye ekibi gözlerine inanamadı

Bolu'da bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobil, başka bir araca çarptı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı feci kazada, hurdaya dönen otomobili gören itfaiye ekibi gözlerine inanamadı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye ekibi gözlerine inanamadı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Taçkın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada bariyerlere çarparak karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul yönüne ilerleyen Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı.

Refüje çarparak durabildi

Kazada hurdaya dönen Tuğsat idaresindeki otomobil, yaklaşık 1 kilometre daha otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tuğsat'ın aracında bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlası'nda görev yaptığı öğrenilen sürücü Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. TEM Otoyolu
  4. TEM Otoyolu Köroğlu Park
  5. Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlası
  6. Şehit Hasan Şahan Kışlası
  7. İzzet Baysal Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    1. Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    2. Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü
    3. Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi"..
    4. İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz..
    5. Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür
    6. Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor
    7. DADDRalli Altınpost’un peşinde
    8. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    9. Uşak’ta deri alanında yeni bir..
    10. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye..
    11. Kaymakam Okatan, öğrencilerle şehit..
    12. Otomotiv üretimi ilk 6 ayda yüzde 13..
    13. Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti
    14. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu..
    15. Vali Çakacak’ın 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam..
    17. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,..
    18. KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim..
    19. Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe..
    20. Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    21. Mersin’de parkomat uygulaması yeniden..
    22. İngiliz polisinden basına "sızıntı..
    23. Zeytinliklere gizlenen göçmenler..
    24. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    25. Günlük 800 ton buğday ve arpa..
    26. Boks ve kick boks öğrenmek isterken,..
    27. Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan..
    28. Daire fiyatına tespih
    29. TOKİ satışları toki başvuruları TOKİ..
    30. Fırıncılardan maya şirketlerine zam..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum