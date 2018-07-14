0553 313 94 23

TEM Otoyolunda cip takla attı: 5 yaralı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı cipin takla atması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:06
TEM Otoyolunda cip takla attı: 5 yaralı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Emin Kule yönetimindeki 34 Z 7356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Sinan Yağcı yönetimindeki 34 AFJ 122 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazada, cipin sürücüsü Sinan Yağcı ile yanındaki Özcan, Fatmagül, Çağatay (5) ve Emir Yağcı (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

Bu arada, kaza sırasında cipten düşen Türk bayrağı, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından alınarak tekrar araca kondu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:06
  1. Ankara
  2. Trafik Kazası
  3. Bolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz ayakkabılar temizlenirken...
    1. Beyaz ayakkabılar temizlenirken...
    2. Bakan Soylu, kabine toplantısı biter..
    3. Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden..
    4. Adnan Oktar'ın ev sahibi ilk kez..
    5. Jandarma uzman erbaş başvuru formu 2018
    6. Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına..
    7. TEM Otoyolunda cip takla attı: 5 yaralı!
    8. CHP'liler birbirine girdi! CHP'nin..
    9. Esed'in teröristleri tarlada çalışan..
    10. 17 yaşındaki kayıp Tuğçe bulundu!
    11. Avrupa ülkesinin başkentine Türk..
    12. İstanbul'un ardından Ankara Valiliği..
    13. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik..
    14. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    15. Diyanet'ten TRT'deki skandalla ilgili..
    16. Cezaevindekiler için af yasası! MHP af..
    17. ABD'nin korkulu rüyası son testini..
    18. Valinin makam aracı sünnet arabası oldu
    19. ODA TV ve Adnan Oktar arasındaki şer..
    20. Adnan Oktar'la ilgili flaş gelişme
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!