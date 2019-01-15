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TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Bolu-Ankara sınırında yoğun kar sebebiyle şehirler arası yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kar sebebi ile yolda ulaşım güçlükle sağlanırken, onlarca aracın kayması sonucunda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

15 Ocak 2019 Salı 21:12
TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi

Kaza, TEM otoyolu Bolu-Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobil çarpıştı.

Kazada otobüs demir bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine ulaşabildiler.

Araçlardan vatandaşların yardımı ile çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans ise kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ambulansın karıştığı kazada yaralanan olmazken, daha sonra olay yerine gelen Karayolları ekipleri araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçlar vinç ve çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kapanan yolda araçlardaki vatandaşlar çaresizce bekledi

Öte yandan, Bolu TEM otoyolu Yeniçağ mevkiinde 10 araç karla kaplanan yolda kayarak birbirine girdi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, araçları çekici yardımı ile yoldan kaldırdı. Trafiğin felç olduğu TEM otoyolunda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan da kaza yapan araçlara müdahale ederek trafiğin aksamasını engellemeye çalışıyor.

Meydana gelen kazalar sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar, araçları içinde yolun açılmasını bekledi. İlerlemekte güçlük çeken TIR'lar yol kenarında bekleyerek yolun açılmasını beklerken, kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:12
  1. TEM otoyolu
  2. Bolu-Ankara
  3. Bolu TEM otoyolu Yeniçağ mevkii

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