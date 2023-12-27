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Yaşam TEM otoyolu trafiğe kapatıldı
Yaşam

TEM otoyolu trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 19:19:00 -
TEM otoyolu trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

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