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Aktüel

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisindeki kaza, trafikte yoğunluğa neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-14 00:02:21 -
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisindeki kaza, trafikte yoğunluğa neden oldu

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa sapağı civarında Edirne yönüne seyreden bir otomobil, bir minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarak yolun kenarına devrildi. Kazada yara almayan minibüsün şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenliği alarak trafik akışını iki şeritten verdi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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