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Gündem Telsizlere yansıdı! PKK elebaşlarının yeni talımatı ifşa oldu
Gündem

Telsizlere yansıdı! PKK elebaşlarının yeni talımatı ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-20 12:06:00 -
Telsizlere yansıdı! PKK elebaşlarının yeni talımatı ifşa oldu

PKK'lı teröristlerin telsiz görüşmelerini dinleyen güvenlik güçleri, elebaşlarının yeni talımatını deşifre etti. Verilen talimatta terör örgütü mensuplarının, Ukrayna ve Rusya arasındaki kamikaze dron savaşlarını takip ederek kendilerini geliştirmeleri istendi.

Güvenlik birimleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini yakından izliyor. İran’ın terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat desteğinin ortaya çıkmasının ardından, PKK elebaşlarının verdiği yeni talimatlar deşifre oldu. PKK’nın sözde üst yönetiminin haberleşmek için kullandığı telsizler dinleniyor. Güvenlik güçleri dinleme sonucu PKK elebaşlarının talimatlarını ortaya çıkarttı. PKK üst yönetiminin haberleşmesini deşifre edip çözümleyen güvenlik güçleri, terör örgütünün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ettiğini belirledi. Yeni Şafak, güvenlik güçleri tarafından deşifre edilen talimatlara ulaştı. Örgüt yöneticileri, yeni yöntemler öğrenilmesi, saldırı ve savunma taktikleri geliştirilmesi için Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakından takip edilmesi konusunda örgüt mensuplarına talimat verdi. Özellikle bu savaşın “dron saldırıları konusunda” yakından takip edilmesi istendi. FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlere, saldırıları bu doğrultuda gerçekleştirmeleri talimatı geldi.

IRAK’IN KUZEYİNDE SALDIRI PLANLANIYOR

Örgüt elebaşları dron saldırıları konusunda kesin talimatlar verdi. Buna göre örgüt mensuplarına kamikaze dron kullanım eğitimi verilmesi, saldırıları FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlerin planlamaları istendi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK’lı teröristlerin bu yönde çalışmalar yapması belirtildi. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın sözde havacılık biriminde faaliyet yürüten teröristlerin ABD tarafından eğitildikleri, Süleymaniye'de eğitilen teröristlerin Irak ve Suriye'deki harekat bölgelerine saldırı planladıkları ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

Emir Timur

Artık bu PKK ypg nin bitirilmesi gerekiyor ayağımıza dolanan çapulcu sürüsünü temizleme vakti murat Karayılan Cemil Bayık sapik duran Kalkan vs başta olmak üzere topu dahil öldürün askeri üsleri aşağıya taşımak gerek mantar gibi askeri üs kurun sıkıştırma yaparak bogun gitsin serefsizleri öldüre öldüre ilerleyin bas mermiyi geç 40 yıldır ayağımıza dolandı bu köpek sürüsü hepsini öldürün
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