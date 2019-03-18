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Tellioğlu’ndan TEMA’ya ziyaret

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında belediye meclisi üyesi adayları ve partililerle TEMA vakfı Balıkesir il temsilciliğini ziyaret etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:51
Tellioğlu’ndan TEMA’ya ziyaret

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında belediye meclisi üyesi adayları ve partililerle TEMA vakfı Balıkesir il temsilciliğini ziyaret etti. Tema Evi’nde gerçekleşen ziyarette İl Temsilcisi Metin Kuter ile görüşen Levent Tellioğlu daha yeşil bir Karesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


TEMA Vakfı’nın Türkiye çapında başlattığı "Doğa dostu belediye başkanı arıyoruz" kampanyasına da destek veren Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler İçin Ekosiyaset Belgesi’ni imzaladı.


Kuter’den Tellioğlu’na teşekkür


TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter Levent Tellioğlu’na geçmişte TEMA’ya bulunduğu katkılar nedeniyle teşekkür ederken seçildiği taktirde aynı desteği Karesi belediye başkanı olarak vereceğinden şüphesi olmadığını söyledi. Kuter; “TEMA Vakfı 31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi’ni hazırladı. “Sürdürülebilir yaşam ilkesi” çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımların özetlendiği belgenin kamuoyu duyurusu bir basın toplantısı ile yapılmıştı. TEMA Vakfı olarak tüm bu konularda bütün belediye başkanı adaylarına rehber olması için Ekosiyaset Belgesi’ni paylaşıyor, kamuoyu önünde tüm adayları doğa korumayı kent politikalarının odağına koyan doğa dostu belediye başkanı taahhütnamesini imzalamaya davet ediyoruz” dedi.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu TEMA Vakfı’nın önemine dikkat çekerken daha yeşil bir Karesi için TEMA ile ortak hareket etmek istediklerini söyledi.


Tellioğlu; “Karesi’de ki yeşil alan miktarı yüzde 2.7. Bu rakam gerçekten çok az. En önemlisi daha sağlıklı bir yaşam sürmemiz için yeşil alanlarımız sayısını arttırmalıyız. 1 Nisan sabahı vatandaşlarımızın da desteğiyle Karesi Belediye Başkanı seçilirsek TEMA ile işbirliği içinde olarak Karesi’deki yeşil alanlarımızı arttırmak istiyoruz. Daha yeşil bir Karesi’de yaşamak en büyük hayalimiz. Bunun üzerine çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:51
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