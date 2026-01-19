Prof. Dr. Oytun Erbaş, TV dizileri, gündüz programları ve birtakım müzik eserlerinin toplumsal etik değerlere zarar verdiğini savunarak, başta RTÜK olmak üzere denetleyici kurumların çok daha sıkı bir kontrol uygulaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de dizi ve gündüz kuşağı televizyon programlarının içerikleri, toplum ahlakı ve aile yapısı üzerindeki etkileri nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu. Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaptığı değerlendirmede televizyon ve müzik içeriklerinin geldiği noktaya sert eleştiriler yöneltti.

Erbaş, “Filmler, diziler korkunç durumda. Türk dizileri denetlenmeli; senaryoları incelenmeli, rap şarkılarının sözleri değiştirilmeli. Bunlar toplumu çökertme sanatıdır. Televizyonda adeta pavyon dizileri oynuyor. RTÜK ne yapıyor? RTÜK’ü de birilerinin denetlemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir duyarlı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, televizyon yayınlarında çarpık ilişkiler, şiddet, alkol kullanımı, aile karşıtı mesajlar ve ahlaki sınırları zorlayan sahnelerin yaygınlaşmasına karşı uyarılarda bulunuyor. Ancak bu çağrılara rağmen söz konusu içeriklerin yayından kaldırılmaması, kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri, özellikle gündüz kuşağı programlarında çocuk istismarı, cinsel taciz, şiddet, cinayet ve sağlıksız ilişki ağlarının reyting kaygısıyla sıradanlaştırıldığını belirtiyor.

Art arda gelen tepkilere rağmen söz konusu yayınların devam etmesi, ahlaki yozlaşma içeren içeriklerin neden hala ekranda kaldığı sorusunu gündeme getiriyor. Ortaya çıkan tablo, bu yapımların ekonomik getirilerinin, toplumsal zararlarına rağmen yayıncılar açısından daha cazip görüldüğünü ortaya koyuyor.

Ne televizyon kanalları ne de yapımcılar, yoğun eleştiriler ve uyarılara rağmen bu içeriklerden vazgeçiyor. Uzmanlara göre bunun temel nedenlerinden biri, mevcut yaptırım ve cezaların caydırıcılıktan uzak olması.