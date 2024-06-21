Televizyon zirvede, basılı gazetelerde ciddi düşüş var! Reuters yapılan raporu ortaya koydu!

Reuters Institute, Türk medyasındaki güncel durumlar ve gelişmelere yönelik 2024 raporunu yayımladı. Raporda güven, medya mecrasına göre ziyaret sayısı, habere ulaşım sağlanan cihaz türü vb. pek çok veri ve tablo paylaşıldı.

Televizyonun önde gelen ulusal yayıncıların online haber servisleri ile birlikte Türkiye'deki en etkili haber mecrası olmaya devam ettiği vurgulanan raporda basılı gazetelerin ise keskin bir düşüşte olduğu ve haftalık erişimlerinin 2015'ten bu yana yarısından fazla azaldığının altı çizildi.

Buna göre 2015 yılında haber kaynağı kapsamında yüzde 50'lik bir paya sahip olan basılı gazeteler 2024 yılında yüzde 19'a kadar geriledi. 2015'te yüzde 75 olan televizyon ise sahip olduğu yüzde 56'lık pay ile zirvedeki yerini korudu. Sosyal medya dahil online haber kaynağı 2015'te yüzde 88 iken 2024'te yüzde 70 olarak ölçüldü.

Habere erişimde kullanılan cihazlar

Raporda öne çıkan verilerden bir diğeri ise habere erişim kapsamında kullanılan cihazlar oldu.

Akıllı telefonlar yüzde 83 ile başı çekerken bilgisayarlar yüzde 54 ile ikinci, tabletler ise yüzde 41 ile habere erişmekte en çok kullanılan üçüncü cihaz oldu.(dünyagazetesi)

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