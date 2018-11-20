Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini bıçakladı! Hastaneden kötü haber geldi...
Kırıkkale'de iki kardeş, televizyon kumandası yüzünden kavga etti. Kardeşlerden biri, diğerini ekmek bıçağıyla yaraladı. Kardeşi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.20 Kasım 2018 Salı 14:36
Kırıkkale'de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.
Ekmek bıçağıyla yaraladı
B.K. (16) ile ağabeyi İ.B.K, Yaylacık Mahallesi 331. Sokak'taki evlerinde televizyon kumandası yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, ağabeyini ekmek bıçağı ile yaraladı.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Gözaltında
B.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
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