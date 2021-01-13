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Teknoloji Telegram’da son görülme nasıl kapatılır? Telegram kullanım kılavuzu
Teknoloji

Telegram’da son görülme nasıl kapatılır? Telegram kullanım kılavuzu

Telegram’da son görülme gizleme nasıl yapılır? Telegram son görülme ayarlama WhatsApp’ı terk edip Telegram’ı kullananlarca merak ediliyor. Peki Telegram’da son görülmeyi nasıl kapatırım? Son görülme yakınlarda ne demek? Telegram’da çevrimiçi olduğunu kimler görebilir? İşte Telegram kullanım kılavuzu...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:41:00 - 2021-01-13 16:42:29
Telegram’da son görülme nasıl kapatılır? Telegram kullanım kılavuzu

WhatsApp, kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmak istemesi kullanıcıları fena sinirlendirdi. 8 Şubat’a kadar mahrem bilgilerini Facebook ile paylaşmasını isteyen WhatsApp, gizlilik sözleşmesinin kabul ettirmede direniyor. WhatsApp’ın barbar ve çifte standart olarak görülen veri paylaşımı dayatması sonrası milyonlarca WhatsApp kullanıcısı Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara göç etmeye başladı. Peki Telegr nasıl kullanılır? Telegram’da son görülme nasıl kapatılır? İşte detaylar.

Telegram’da son görülme zamanımı nasıl gizlerim?

Telegram’da son görülmeyi nasıl kapatırım? Gizlilik ve Güvenlik ayarlarından bu bilgiyi kimin göreceğini seçebilirsiniz. Kendi zamanınızı paylaşmadığınız kişilerin Son Görülme zaman bilgilerini göremeyeceğinizi unutmayın. Ancak, yaklaşık son görülen değeri görürsünüz. Bu, sapık takipçileri uzak tutar. Ama bir kişinin Telegram üzerinden ulaşılabilir olup olmadığını anlamayı mümkün kılar. Dört olası yaklaşık değer vardır:

Son görülme yakınlarda — 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki her şeyi kapsar

Son görülme bir hafta içinde — 2-3 gün ve 7 gün arasında

Son görülme bir ay içinde — 6-7 gün ve bir ay arasında

Son görülme uzun zaman önce — bir aydan fazla (Bu her zaman engellenen kullanıcılara gösterilir)

Telegram’da çevrimiçi olduğunu kimler görebilir?

Çevrimiçi’ olduğumu kimler görebilir? Son görülme kurallarınız çevrimiçi durumunuz içinde geçerlidir. İnsanlar sizi yalnızca son durumunuzu onlarla paylaşıyorsanız çevrimiçi olarak görebilir.

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