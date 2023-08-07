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Teknoloji Telegram'a veri ihlalinden engel
Teknoloji

Telegram'a veri ihlalinden engel

Yeniakit Publisher
2023-08-07 00:18:00 -
Telegram'a veri ihlalinden engel

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, veri ihlali gibi kritik suçlamalar nedeniyle kullanıma kapandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, kişisel veri ihlalleri ve ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle engellendi. Engel kararını alan Irak İletişim Bakanlığı, uygulamanın kalıcı olarak erişime kapatılacağını açıkladı.

Dünya genelinde olduğu gibi Irak’ta da yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Telegram, kötü niyetli bazı faaliyetlere ev sahipliği yaptığı için çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı. Uygulama içerisindeki bazı kanallarda vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, açık adreslerinin ve -hatta- aile bağlantıları gibi ciddi bilgilerin paylaşıldığını tespit eden bakanlık, uygulamanın bu hassas verileri kötüye kullandığını gerekçe göstererek uygulamayı erişime tamamıyla kapattı. Kararın alınmasından önceki süreçte iletilen talepleri dikkate almamayı tercih eden Telegram, bu kararı zorunlu kıldı.

Engel kararına giden süreçte karşı karşıya kalınan tek sorun, “kişisel veri ihlali” değildi. Irak İletişim Bakanlığı, Telegram uygulamasının çeşitli terör örgütleri başta olmak üzere çeşitli kötü niyetli gruplar tarafından kullanıldığını da tespit etti. Bakanlık, uygulamanın düzenlenecek saldırıları duyurmak için sıklıkla kullanıldığını ifade ederek konunun, bir ulusal güvenlik tehditi niteliği taşıdığını belirtti.

Irak İletişim Bakanlığı, vatandaşlarının kişisel verilerini ve ülke güvenliğini tehdit etmediği sürece iletişim özgürlüğüne saygı duyduklarımı ifade etti. Telegram tarafında ise konuyla ilgili bir henüz bir açıklama yapılmış değil.

 
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