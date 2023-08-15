Telegram, yeni özelliğini herkes için kullanıma sundu

Geçtiğimiz aydan itibaren yalnızca Premium kullanıcıların kullanabildiği Telegram hikayeler özelliği artık herkes tarafından kullanılabiliyor.

Öte yandan bu özellikte paylaşılan hikayeleri kimin ve ne kadar süreyle görebileceği ayarlanabiliyor.

Platform tarafından yayınlanan bir blog yazısında "Artık Telegram'da insanlarla tanıştığınızda, sadece birkaç profil fotoğrafı değil, hayatlarının heyecan verici anlık görüntülerini göreceksiniz" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK TALEP EDİLEN ÖZELLİK

Mesajlaşma hizmetinin 10. yıl dönümüyle birlikte piyasaya sürülen Telegram, Hikayeleri şirketin on yıllık tarihinde açık ara en çok talep edilen özellik olarak tanımlanıyor.

Gizlilik kontrolleri sayesinde Telegram'ın Hikayeleri gönderilerinizi görmek istemediğiniz kişilerden gizlemenize olanak tanır ve Premium kullanıcılar yeni gönderiler için 6, 12, 24 ve 48 saatlik görünürlük arasında seçim yapabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ek olarak, gönderi oluşturucular içeriklerini görüntüleyen Telegram kullanıcılarının bir listesini görebilir. Ayrıca BeReal benzeri bir çift kamera modunu destekleyerek telefonunuzun ön ve arka sensörleri tarafından çekilen fotoğrafları veya videoları aynı anda paylaşmanıza olanak tanır.

Bu özellik ayrıca reaksiyonları da içeriyor, böylece izleyiciler bir kalp ekleyebilir veya gönderilere verilen diğer yüzlerce yanıt arasından seçim yapabilir.

Hikayeler'in daha gelişmiş kontrollerinden bazıları Premium aboneler için ayrılmıştır.

Belki de en önemlisi, ödeme yapan kullanıcıların gönderileri önce görüntülenerek daha fazla görünmelerini sağlıyor.

Aboneler ayrıca başkalarının hikayelerini gizli modda görüntüleyebilir ve ziyaretlerinin tüm izlerini hikayesini görüntüledikleri kişiden gizleyebilirler.

Ayrıca, aboneler Hikayeleri galeriye kaydetme özelliğine ve 10 kat daha uzun başlıklara sahip olur.

BUGÜN KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Telegram Hikayeler özelliğinin herkes için bugün (15 Ağustos Salı) hizmetin iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunulması planlanıyor.