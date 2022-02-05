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Teknoloji Telegram kurucusundan korkutan açıklama: WhatsApp kullananlar bir gün bile...
Teknoloji

Telegram kurucusundan korkutan açıklama: WhatsApp kullananlar bir gün bile...

Telegram kurucusu Pavel Durov, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili korkutan uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 11:38:00 -
Telegram kurucusundan korkutan açıklama: WhatsApp kullananlar bir gün bile...

Telegram kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söyledi.

Pavel Durov'un açıklamasına göre WhatsApp'taki güvenlik açıkları nedeniyle şifreli yazışmalar yıllarca potansiyel saldırganlara açık bırakıldı. Durov çok daha gelişmiş bir uygulama olan Telegram'ın ise hiçbir zaman böyle sorunlar yaşamadığını söylüyor.

Durov bilgisayar korsanlarının birkaç yıl boyunca kullanıcı mesajlarına erişebildiğini hatırlattı. Siber savaş konusunda uzmanlaşmış Kuzey Amerika merkezli Boldend şirketi ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgi sızıntıları, bu açıklamanın geçerliliğini destekliyor.

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Yorumlar

Alim

Filistin Yahudi Yönetiminin casus yazılımı, Whatsapp'ın açıklarını kullanıyor. Millet hala Whatsapp kullanıyor. .....Bu işte bir gariplik vat ....
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Earphone

Kimse yoğurdum ekşi demiyor.
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