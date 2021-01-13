Telegram kurucusu kimdir? Telegram kimin? Telegram’ın sahibi kim?

WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımına ilişkin kullanıcıya 8 Şubat’a kadar süre vermesi sonrası milyonlarca WhatsApp kullanıcısı BİP, Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamaları tercih etmekte. Peki Telegram’ın sahibi kim?

Telegram kurucusu kimdir?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram’a özellikle WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası yoğun talep söz konusu.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov

Telegram’ı kaç kişi kullanıyor?

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın ilk haftasında Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini bildirdi. Telegram kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış." ifadelerini kullandı.