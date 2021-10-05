Telegram bilgisayara nasıl kurulur? Telegram telefona nasıl kurulur?

Telegram , 'Sosyal ve İletişim' kategorisinin ve alt kategorinin 'Sohbet ve Anlık Mesajlaşma' kategorisinin bir parçası olan ve TELEGRAM MESSENGER LLP tarafından oluşturulan ücretsiz bir çoklu platform programıdır (Android, Web uygulamaları için de mevcuttur).

Telegram bilgisayara nasıl kurulur?

Telegram bilgisayarda kullanmak için iki seçeneğiniz olduğu gibi Telegram Web dışında uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine yönelik 3 farklı versiyonu bulunan uygulamayı ilk olarak resmi internet sitesinden bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından kurarak kullanıma hazır hale getirmeniz gerekir.

Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra oturum açılabilmesi adına kullanıcılardan telefon bilgisini girmesi istenecektir. Telefon bilgisi girildikten sonra ise SMS ile gelecek onay kodunu uygulamadaki ilgili alana girilmesi ile birlikte hesabınız bilgisayarınızda kurulmuş olan uygulamada açılacaktır.

Telegram ntelefona nasıl yüklenir?

Telegram nasıl kullanılır? sorusunun cevabına gelecek olursak,

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.

Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.