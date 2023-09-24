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Teknoloji Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızla paylaşabileceksiniz!
Teknoloji

Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızla paylaşabileceksiniz!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 11:12:00 -
Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızla paylaşabileceksiniz!

Artık bilgisayarımın kamerası çalışmıyor cümlesi tarih olacak. Android beta sürümü ile telefon kameranızı web kamerası olabilecek.

Online derslerde hep söylenen bilgisayarımın kamerası bozuk cümlesi artık tarih oluyor. Android‘in son sürümü yepyeni bir özelliği de beraberinde getiriyor. Artık Android kullanıcıları cep telefonlarının kamerasını Windows’a Mac’e Linux’a hatta başka bir Android telefona bağlayabilecek. Bu sayede telefon kameranız web kamerası gibi çalışabilecek. Bu eğlenceli özellik Android’in beta sürümü ile birlikte geliyor. Artık Android bir telefonu bir bilgisayara bağladığınızda, USB Tercihleri ​​menüsünde yeni bir seçenek ortaya çıkacaktır. İşte detaylar…

Android beta sürümüyle telefonunuz web kamerasına dönüşecek!

En son Android beta sürümüyle birlikte artık telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızda kullanabileceksiniz. Android telefonunuzu bir bilgisayarınıza USB kablosu bağladığınızda, yeni özelliği USB tercihleri menüsünde göreceksiniz. Bunun için varsayılan ‘dosya aktarımı’ yerine bu yeni seçeneği seçmeniz yeterli olacak. Böylece telefon kamerası kendisini web kamerası olarak kaydedecek.

Peki bu özellik ne zaman geliyor? Bu özelliğe sahip sürüm; Android 14 QPR1 Beta 1’dir. Android 14, büyük olasılıkla ekim ayında Pixel 8 ile birlikte çıkacak. QPR, üç aylık platform sürümü anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki bu özellik, Android 14 QPR1 ile birlikte aralık ayında gelecek.

Aslında akıllı telefon dünyası için bu ilk adım değil. Bu özellik iOS‘ta uzun zamandır mevcuttu. Teknik olarak Android bu özellik için iOS’tan esinlendi diyebiliriz. Apple bu özelliğe Süreklilik kamerası ismini veriyor. Ancak sadece iPhone ve Mac arasında çalışıyor. Android bu özelliği genel USB web kamerası olarak sunacak. Bu sayede bu özellik, Windows Mac ve Linux gibi hemen hemen her ortamda çalışabilecek. Hatta bir Android telefonu başka bir Android telefona bağlayabileceksiniz.

Bir telefon, bir dizüstü bilgisayarın üst yarısından çok daha fazla kalındır. Bilgisayar kameraları kağıt inceliğindeki ekran kısmına sıkıştırılmış haldedir. Bu nedenle birçok telefon kamerası, bir dizüstü bilgisayarın kamerasından daha iyi çözünürlüğe sahiptir.
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