0553 313 94 23

Telefonunuzu yatağınızın başınızda bulundurunca ne olduğuna inanamayacaksınız

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, çalışan her cihazın çevresine elektromanyetik radyasyon yaydığını ifade etti. Elektromanyetik kirliliğe uzun süre maruz kalınmasının insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 21:38
Telefonunuzu yatağınızın başınızda bulundurunca ne olduğuna inanamayacaksınız

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Üsküdar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci tarafından okullarda, 'Elektromanyetik Kirlilik ve Korunma' başlıklı seminerler verilmeye başlandı. Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi ile Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ve Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan ile yetkililerin katıldığı seminerde Prof. Dr. Çerezci, elektrikle çalışan her cihazın çevresine elektromanyetik radyasyon yaydığını vurgulayarak, elektromanyetik kirliliğe uzun süre maruz kalınması halinde, bunun insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

"21. YÜZYILIN SİGARASI: CEP TELEFONU"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), elektromanyetik alanların sigara gibi 2B sınıfı kanserojen olduğunu ilan ettiğini açıklayan Çerezci, dikkat edilmez ise cep telefonlarının yaydığı radyasyon nedeniyle 21’inci yüzyılın sigarası olacağını söyledi. Cep telefonu kullanırken büyük hatalar yapıldığına da dikkat çeken Çerezci, öğrencilere "Telefonunuzu yatağınızın başında bulundurmayın" dedi.

Çerezci seminer sonunda, elektromanyetik radyasyonu insan hayatından tümüyle çıkarmanın mümkün olmadığını, dikkatli davranmanın ve zararları en aza indirmenin en akılcı yolunun teknolojiyi bilinçli kullanmak olduğu söyedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün istihbaratçı polisleri darbeyi önceden biliyormuş
    1. FETÖ'nün istihbaratçı polisleri..
    2. Suudi Arabistan'dan Tesla'nın..
    3. Ürdün'den flaş Suudi Arabistan..
    4. Ali Nesin kendisini eleştiren..
    5. Rüşvetçi ABD'li gardiyandan itiraf:..
    6. Şöhretler Bulvarı'ndaki Trump'ın..
    7. Tamer Tuna'dan yeni sezon öncesi..
    8. ABD'den İran'a şantaj: Gelip masaya..
    9. Irak ABD'ye hem tepki gösterdi, hem..
    10. Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu..
    11. Galatasaray taraftarına ulaşım müjdesi
    12. Necati Ateş'ten Karagümrük açıklaması
    13. Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın..
    14. MEB'den öğrencilere müjde! Bir okula...
    15. Ali Nesin'den Safiye İnci'nin..
    16. Bu belirtiler sizde varsa bağışıklık..
    17. Telefonunuzu yatağınızın başınızda..
    18. Karıncaları bu doğal yöntemlerle..
    19. TSK'nın eğittiği Somalili astsubaylar..
    20. Saç neden dökülür?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman