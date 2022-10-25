Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Sabah uyandığımızda birçoğumuz yüzümüzü bile yıkamadan telefonu elimize alır ve gelen bildirimlere göz atarız. Elimizden düşürmediğimiz, gözümüzü ayırmadığımız cep telefonlarımız sanıldığı kadar masum değil. Android telefon kullananlar aman dikkat bu haber sizi ilgilendiriyor.

Zaman zaman pek çok Android kullanıcısına yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar tarafından tehlike oluşturabilecek 12 uygulamanın silinmesi konusunda öneri geldi.

Android telefonlarda bulunan bazı uygulamaların telefonlara zarar verebileceği daha önce açıklanmıştı. Şimdi daha kötüsü geldi! Artık kişisel bilgilere erişim sağlayan uygulamalardan güvenlik açıkları nedeniyle kişisel bilgilere erişebilmek de mümkün oldu.

Bu nedenle de pek çok uzman konu ile ilgili zaman zaman vatandaşlara uyarılar yapıyor. Benzer durumlar ile karşılaşan vatandaşların kimlik, kredi kartı gibi bilgilerine erişim sağlanamaması için yeni uyarılar geldi.

Uzmanlardan "bunları hemen silin" uyarısı geldi

Çıkan yeni uygulamalar ile birlikte ara ara gelen bu tür uyarıların vatandaşları nasıl etkilediği ve de etkileyebileceği de merak edildi. Bu defa da verilen uyarılar reklamlardan oluşmaya başladı. Bolca reklam veren uygulamaların telefonlara hem teknik anlamda zarar verdiğini hem de daha önce de bahsedildiği gibi şifrelerin çalınabileceği ihtimaller arasında yer aldı.

Uzmanlar tarafından mutlaka silinmesi gereken uygulamaların listesi şu şekilde:

High

Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

K-Dictionary

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

A Calculator(Kore uygulaması)