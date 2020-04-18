Telefonuna kod gelmeyen vatandaşlar ücretsiz maskelerini nasıl alacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaşananlar gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca ayrıca kod gelmeyen vatandaşların eczanelerden nasıl ücretsiz maske alabileceklerini anlattı.

Hayat ne zaman normale dönecek?

“Tedbiri asla elden bırakmamalıyız” diyen Bakan Koca, Türkiye’de hayatın normale döneceği süreye dair şunları söyledi:

“Süreci Bilim Kurulu'nun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Rakamları hepimiz net bir şekilde biliyoruz.

Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz..

Bunlar bizi rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu mücadelede çok önemli 3 unsur var; 1 vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızla tespit. 2 tedavide çok güçlü olabilir olmak.

3. bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz.”

Ücretsiz maske dağıtımı

Sağlık Bakanı Koca, ücretsiz maske dağıtımına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Maske konusunda vatandaşımıza bu dönemde, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı biliyorsunuz, ücretsiz verilmesini istiyoruz.

Vatandaşımıza bir kod vererek eczanelerden temini yolunu tercih ettik.

Kendilerine mesaj gelmeyen, telefonu olmayan, kaydı olmayan kişiler de eczaneye müracaat ettiğinde kimlik doğrulaması sonucu yeniden bir kod verilme durumunu da sağladık.

20-65 yaş vatandaşımıza ücretsiz maskeyi vermeye devam ediyor olacağız.”