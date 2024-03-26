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Sağlık Telefonu baş ucuna koyup uyuyanlar yandı!
Sağlık

Telefonu baş ucuna koyup uyuyanlar yandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 14:08:00 -
Telefonu baş ucuna koyup uyuyanlar yandı!

Cep telefonlarımızı gün içinde elimizden düşürmediğimiz yetmezmiş gibi bir de gece uyurken yastığımızın altına veya baş ucumuza koyup uyuruz. Ancak bu alışkanlığın öyle bit zararı var ki bundan sonra asla böyle uyumayacaksınız...

Cep telefonlarımızı gün içinde elimizden düşürmediğimiz yetmezmiş gibi bir de gece uyurken yastığımızın altına veya baş ucumuza koyup uyuruz. Ancak bu alışkanlığın öyle bit zararı var ki bundan sonra asla böyle uyumayacaksınız...

Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası, cep telefonlarıdır. Hem iletişim kurmak için hem de boş zamanları değerlendirmek için, telefonu sıkça kullanırız.

Cep telefonlarını nereye gidersek gidelim elimizden asla düşürmeyiz. Günlük yaşantımızda elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarını uyurken bile yanımızdan ayırmayız.

Bu nedenle cep telefonlarını yastığımızın altına veya baş ucumuzda duran komodinin üzerine koyarız.

Ancak cep telefonları gibi cihazlar, elektromanyetik radyasyon yayarak sağlığımızı önemli ölçüde etkiler.
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İşte telefonu baş ucuna koyup uyumanın zararları...

TELEFONU BAŞ UCUNUZA KOYMAYIN!

Yastığın yanına telefonu koyup uyumanın bir dizi zararı bulunur. Birçok kişi, yatağının yanına veya hatta yastığının yanına telefonlarını koyarak uyur.

Ancak bu alışkanlık hem fiziksel sağlık hem de zihinsel sağlık açısından potansiyel riskler taşır. Yastığın yanına telefonu koymak uyku kalitesini olumsuz etkiler.

Uyurken vücudumuz, kansere karşı doğal bir koruyucu olan melatonin hormonunu salgılar. Telefonlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde beyinde melatonin üretimini baskılar.

Ancak yatağın baş ucundaki sehpa ya da yastığın altında bulunan cep telefonları, kapalı olsalar bile baz istasyonlarından sürekli sinyal alıp verir.

Bunlar elektromanyetik dalgalar yayarak sürekli bir ışık yayar. Bu dalgalar, mikrodalga boyutunda olduğu için vücudu sürekli olarak uyarır ve tetikler.

Telefonlar başucunda dururken, sağlıklı bir uyku kalitesi elde etmek zordur. Kaliteli bir uyku sağlanamadığında, melatonin hormonu yeterince salgılanamaz.

Bu durum vücudun doğal direncini zayıflatır ve böylece kansere yakalanma riskini artırır. Dolayısıyla, cep telefonunu yataktan en az iki metre uzakta tutmak önemlidir.

Melatonin ayrıca uyku hormonudur ve uyku düzenini düzenler. Bu nedenle, telefonun yakınında bulunması, melatonin üretimini engelleyerek uyku düzeninin bozulmasına neden olur.

Ayrıca, telefonun elektromanyetik radyasyonu da uykuyu önemli ölçüde etkiler. Bu radyasyonlar, derin uykuya geçmeye ne yazık ki engel olur.

Ayrıca, yastığın yanına telefonu koyarak uyumak, kişinin uykusunu sürekli olarak kesintiye uğratır.
Telefonun alarmı veya gelen bildirimler, gece boyunca kişinin uyanmasına ve derin uyku uyanmasına neden olur. Bu da uyku kalitesini düşürdüğünden kişi, gün içinde yorgun hisseder.

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