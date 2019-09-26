Telefonlar ne zaman aramalara açılacak? Türk telekom, Turkcell, Vodafone ne dedi?

Telefonlar ne zaman aramalara açılacak? sorusu depremden sonra vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. An itibariyle hala telefon şebekesinde sorun yaşayarak arama yapamayan vatandaşlar merakla bekliyorlar. Telefonlar ne zaman çekecek? Telefon şebeke kesintisi ne zaman çözülecek? İşte merak edilen bu konunun ayrıntıları...

Telefonlar ne zaman aramalara açılacak?

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında bugün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıcı depremin ardından aileleri ve yakınlarıyla haberleşmek isteyen GSM kullanıcıları, hatlardaki yoğunluktan dolayı iletişim sağlayamadı. Depremden bir kaç saat sonra bazı GSM hatları normale dönerken Türk Telekom'da sorun devam etti. Yaşanan olayla ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin ardından GSM hatlarında yoğunluktan dolayı iletişim sağlanamadı. Vatandaşlar da bu duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. 17 Ağustos depreminde de buna benzer bir durum yaşanmıştı. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen yine aynı sorunla karşı karşıya kalındı.

İstanbul’da meydana gelen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları şokla birlikte sevdiklerine ulaşamama sorunuyla karşılaştı. Bununla birlikte pek çok kişi arama motorlarında telefonlar neden çekmiyor, neden arama yapılmıyor? Sorusu başta olmak üzere İstanbul depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir, şebeke neden yok, neden arama yapılmıyor? Sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. İşte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörlerinden gelen açıklamalar...

Türk Telekomdan İstanbul depreminin ardından telefon çekmeme sorunuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte Türk Telekom'un açıklaması...

Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.

Turkcell'den de açıklama gecikmedi. İşte Turkcell'in konuya ilişkin açıklaması...

Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.

Vodafone GSM operatöründe konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.