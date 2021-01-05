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Teknoloji Telefona gelen son dakika haberleri iptal etme! Son dakika haberleri bildirimleri sessize nasıl alınır?
Teknoloji

Telefona gelen son dakika haberleri iptal etme! Son dakika haberleri bildirimleri sessize nasıl alınır?

Son dakika haberleri iptal etme nasıl yapılır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Bimcell son dakika haberleri iptal etme nasıl yapılır? sorularını araştırmakta. Normal işine odaklanan vatandaşlar, birden telefona gelen son dakika mesajıyla bazen tüm dikkatlerini dağıtmak durumunda kalmakta. Bundan dolayı da telefona sık sık gelen son dakika haberlerinin nasıl iptal edileceği de araştılan konular arasında. Peki son dakika haberleri nasıl iptal edilir? Son dakika haberlerin bildirimleri sessize nasıl alınır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:21:00 - 2021-01-05 11:36:37
Telefona gelen son dakika haberleri iptal etme! Son dakika haberleri bildirimleri sessize nasıl alınır?

Türkiye ve Dünyadaki son dakika haberleri anında telefonunuzdan takip etme olanağına sahip olabilirsiniz. Turkcell müşterisi SimMenü çerisinde Güncel/Haber altında bulunan haber servislerinden dilediğine üye olup, düzenli olarak servis bilgilerini alabileceklerdir. Müşteri Hizmetleri Numarası: 08505321818

Turkcell telefona gelen son dakika haberleri iptal etme

Turkcell son dakika haberleri iptal etme. “Bu servisi wifi internet bağlantısı ile üyelik bilgilerinizi girerek de kullanabilirsiniz.” Iptal sondakika yazıp 1818 ya da 2200'a gönderilerek servis aboneliği iptal edilebilir.

Türk Telekom son dakika haberleri nasıl iptal edilir?

Servisi iptal etmek için IPTAL HABER yazarak 9090 'a ücretsiz mesaj gönderin.

Vodafone son dakika haberleri iptali

Türkiye ve Dünya gündeminden son dakika haberleri ve flaş gelişmeler anında SMS olarak cebinize gelir. Peki Vodafone son dakika haber servis aboneliğimi nasıl iptal ederim? Bu servise olan aboneliğinizi aralarda boşluk bırakarak IPTAL HABER yazıp 7070'e göndererek iptal edebilirsiniz.

Son dakika haberlerin bildirimleri sessize nasıl alınır?

Öte yandan tefona gelen son dakika haberlerinin gelmesi isteniyor ancak bildirim sesinin kısılması isteniyorsa burada yapılması gereken telefondan tarayıcı seçilir. Daha sonra tarayıcının üst kısmında bulunan üç nokta tıklanır. Oradan da ayarlar seçilir ve açılan pencereden Bildirimler tıklanır. Alt kısımda yer alan siteler bölümünde yer alan sitelerin bildirim ayarlarını kapatabilir ya da sessize alabilirsiniz.

 

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