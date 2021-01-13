Telefon numaram Google görünür mü? Telefon numaramı Google'dan nasıl öğrenilir?

WhatsApp, toplanan verileri ana şirketi Facebook ve Facebook’un diğer uygulama ile hizmetleri için reklamcılık amaçlı kullanılmasını talep ediyor. Skandal uygulamaya tepkiler devam ederken, WhatsApp'ın teknik bir hata nedeniyle pek çok kullanıcısının özel verilerini Google'a sızdırdığı da ortaya çıktı.

Söz konusu hata yüzüne kullanıcıların WhatsApp'ta oluşturduğu gruplar Google arama sonuçlarında yer aldı. Bu arama sonuçlarında WhatsApp gruplarına katılma linkleri de bulunuyor. Böylece sonuçları gören kişiler gruplara erişebilir hale geldi. Google üzerinden WhatsApp gruplarına giren kişiler, gruplardaki kullanıcıların telefon numaralarına ve fotoğraflarına da erişme imkanına sahip oldu. Gadgets360'ın paylaştığı bilgiye göre söz konusu hata bugüne dek 1700'ü aşkın grubu etkiledi ve 7 bini aşkın profil bilgisi Google arama sonuçlarına sızdı. Kullanıcılar, Google arama sonuçlarında bu özel bilgilerin gözükmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Google hesabımdan telefon numarası ekleme

Google hesabınıza telefon numarası ekleme, mevcut numarayı güncelleme veya kaldırma

Android telefon veya tabletinizde cihazınızın Ayarlar uygulamasını ardından Google Google Hesabı'nı açın.

Üst tarafta Kişisel bilgiler'e dokunun.

"İletişim bilgileri"nin altında Telefon'a dokunun.

Bu menüde yapabileceğiniz işlemler:

Telefon numarası ekleme: "Telefon numaralarınız" bölümünün altında Kurtarma telefon numarası ekle'yi seçin. (Henüz eklemediyseniz, kurtarma telefon numarası eklemenizi öneririz.)

Telefon numaranızı değiştirme: Numaranızın yanında Düzenle Düzenleardından Numarayı güncelle'ye dokunun.

Telefon numaranızı silme: Numaranızın yanında Sil Silardından Numarayı kaldır'a dokunun.

Ekrandaki adımları uygulayın.

Google hesabımdan telefon numaramı nasıl engellerim?

Bir telefon numarasını engelleme veya numaranın engellemesini kaldırma

Çağrı almak istemediğiniz telefon numaralarını engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz numara sizi aramaya çalıştığında, telefonunuz bu çağrıyı otomatik olarak reddeder. Bu adımların bazıları yalnızca Android 6.0 ve sonraki sürümlerde çalışır.