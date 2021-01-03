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Teknoloji Telefon numara değiştirme ücreti ne kadar? Yeni hat almadan telefon numaramı nasıl değiştiririm?
Teknoloji

Telefon numara değiştirme ücreti ne kadar? Yeni hat almadan telefon numaramı nasıl değiştiririm?

Yeni hat almadan numara değiştirme Vodafone. Vodafone telefon numarası değiştirme nasıl yapılır? telefon kullanıcıları tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Mevcut hattınıza ait numaranızı yeni bir hat almadan değiştirilip değiştirilemediği merak edilmekte. Yeni hat almadan telefon numarası değiştirmek isteyenlere iyi haberi verelim. Yeni hat almak yerine, numara değişikliğini istediğiniz zaman yapabilme olacağına sahipsiniz. Peki yeni hat almadan telefon numaramı nasıl değiştiririm?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:01:00 -
Telefon numara değiştirme ücreti ne kadar? Yeni hat almadan telefon numaramı nasıl değiştiririm?

Yeni hat almak yerine, numara anında değiştirme fırsatını yakalayabilirsiniz. Peki yeni bir hat almadan telefon numaramı nasıl değiştirim? 

Telefon numaramı değiştirebilir miyim?

Artık hattınıza ait numaranızı yeni hat almadan değişiklik talebiyle değiştirebilir, üstelik bu işlem sonucunda kazançlı çıkabilirsiniz. Numara değişiklik işlemi ücreti 31,27 TL'dir.

Numara değişikliği yaparak mevcut tüm haklarınızı yeni numaranıza aktarabilirsiniz. Yeni hat aldığınızda mevcut haklarınız ve bakiyeniz aktarılamazken; numara değişikliğinde mevcut haklarınız ve bakiyeniz yeni numaranıza aktarılır, hiçbir kayıp yaşamadan yeni numaranızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Değişiklik ücreti bakiyenizden düşecektir.

Hat iptali nasıl yapabilirim?

Hat iptal işlemleri, Vodafone Cep Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Hatlarımın durumunu nereden öğrenebilirim?

Firma yetkilisi, Online Self Servis üzerinden hangi hatlarının aktif ya da kısıtlı olduğunu veya tarife durumlarını öğrenebilir. Online Self Servis menüsünde yer alan Hat ve Telefon İşlemleri ve Hat Bilgileri sekmelerini sırasıyla tıkladıktan sonra Fatura Hesabı, Tarife ve Hat Bilgileri sırasıyla seçilebilir.

Hattımı başkasına nasıl devrederim?

Hattımı başkasına devredebilir miyim? Hattınızı başka bir kişiye ya da şirkete devredebilirsiniz. Güncel devir ücretleri aşağıdaki gibidir:

Faturalı Hat Devri:

İlk tesis ÖİV ve ruhsatname ücretine denk gelen 113,15 TL 12 taksit ile abonenin faturasına yansıyacaktır. 

Devir ücreti için alınacak tüm vergiler dahil 10,75 TL abonenin faturasına ayrıca yansıtılır.

Ön Ödemeli Hat Devri:

34,15 TL, aboneden nakit tahsil edilir. Bu alınan tutar, devir ücreti sonucunda doğan ruhsatname ücreti karşılığı alınacaktır.

Devir ücreti tüm vergiler dahil 10,75TL olarak abonenin hattında yüklü TL miktarından çekilecektir.

 - Hem bireysel hem kurumsal hatlarda geçerlidir.

- İstisnai durumlar için Vodafone şubelerinden veya müşteri hizmetlerimizden bilgi alabilirsiniz.

Vodafone Yanımda Uygulaması şifremi nasıl alırım?

Vodafone Yanımda şifrenizi uygulamanın giriş sayfasındaki  "Şifre Al" butonuna basarak veya S yazıp 7000’e ücretsiz SMS göndererek alabilirsiniz.

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