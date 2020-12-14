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Teknoloji Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?
Teknoloji

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için arayış içerisinde. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenebilmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatabilirsiniz. Söz konusu yöntemlerle şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlamanız mümkün. Peki, bu yöntemler nelerdir? Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:19:00 -
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için bazı yöntemler denemektedir. Telefonda çok sayıda uygulamanın aynı anda kullanılması; telefon şarjını kısa bir sürede bitirmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatabilirsiniz. Söz konusu yöntemlerle şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlamanız mümkün. Peki, bu yöntemler nelerdir? Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? İşte detaylar…

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem vardır. Bu yöntemler şöyle şu şekilde sıralanabilir;

-Telefon, şarjdayken kullanılmaması gerekir

-Ekran parlaklığını azaltmak; bataryanın ömrü için faydalı olur.

-Telefon şarjını tamamen bitirmeniz gerekir.

-RAM’i fazla zorlamamak; telefonun arka planında fazla uygulama çalışması bataryayı kötü etkiler.

-Şarj istasyonlarında telefon şarj edilmemesi gerekir; Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır; bundan dolayı bataryanın ömrü kısa sürede tükenebilir.

-Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamanız gerekir.

-Konum servislerini kapalı tutmanız bataryanın ömrü için faydalı olacaktır.

-Kablosuz bağlantıları kapatmanız daha doğru olur; kullanacağınız zaman açmanız batarya ömrünü uzatacaktır.

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