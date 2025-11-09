Telefon alacaklar buna dikkat etmeli! Hangi modellerin ekranı göz kamaştırıyor?

  • İSTANBUL
Son Haberler

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Telefon tercihinde artık en kritik unsur ekran oldu. Çünkü cihaz ne kadar güçlü olursa olsun, ekran kalitesi düşükse performansın hiçbir anlamı kalmıyor. Parlaklık, yenileme hızı ve renk doğruluğu doğrudan kullanım keyfini etkiliyor.

Telefon satın alırken dikkat edilen en önemli unsurlardan biri de ekran kalitesi diyebiliriz. Ne kadar güçlü olursa olsun eğer telefon bu gücünü yansıtacak bir ekrana sahip değilse performansın pek bir anlamı kalmıyor. Peki Kasım 2025 itibarıyla en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar hangileri?

DxOMark’a göre Kasım 2025 döneminin en iyi ekrana sahip akıllı telefonu Google Pixel 10 Pro XL oldu. Model yapılan testlerden ortalama 161 puan alarak zirvedeki yerini aldı. İkinci sırada ise 160 puanla Google Pixel 10 ve Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor.

İşte sıralama;

 

