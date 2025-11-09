Telefon alacaklar buna dikkat etmeli! Hangi modellerin ekranı göz kamaştırıyor?

Telefon satın alırken dikkat edilen en önemli unsurlardan biri de ekran kalitesi diyebiliriz. Ne kadar güçlü olursa olsun eğer telefon bu gücünü yansıtacak bir ekrana sahip değilse performansın pek bir anlamı kalmıyor. Peki Kasım 2025 itibarıyla en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar hangileri?

DxOMark’a göre Kasım 2025 döneminin en iyi ekrana sahip akıllı telefonu Google Pixel 10 Pro XL oldu. Model yapılan testlerden ortalama 161 puan alarak zirvedeki yerini aldı. İkinci sırada ise 160 puanla Google Pixel 10 ve Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor.

İşte sıralama;