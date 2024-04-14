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Teleferik kazasından saniyeler sonra yaşananlar kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 23:27:00 -

Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Antalya merkez Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferikte facia yaşandı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu meydana gelen faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 25 kabinde 174 kişinin mahsur kaldığı kaza sonrası Antalya Valiliği tarafından kriz masası kurularak kurtarma operasyonları başlatıldı.

23 saatte kurtarıldılar!

Kabinlerde mahsur kalan 174 kazazede yaklaşık 23 saatlik çabanın ardından kurtarılabildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada ihmalleri olduğu gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aralarında ANET A.Ş.'yi yöneten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kazadan 3 gün sonra olay anının hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Tünektepe eteklerinde bir vatandaş tarafından çekilen videoda direğin devrilmesiyle yükselen toz bulutu kayıtlara girdi.

Teleferik faciasında sıcak gelişme!
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