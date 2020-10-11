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Gündem TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:15:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de tepki çeken anlar yaşandı.

Namık Koçak, sunduğu programa katılan Sözcü paçavrası yazarı Murat Muratoğlu ile beraber Süleyman Şah ile alay etti.

Namık Koçak, Süleyman Şah ile ilgili "Sefere çıkıyor sürekli" şeklinde saygısız bir ifade kullanırken, Muratoğlu ise "Adam sağlığında bu kadar tur atmadı. Oradan oraya, adam aslında hayatını yaşıyor. Sağlığında bu kadar yürümedi adam. Gereksiz her yere metro, metrobüs, ray yapıyorsun. Oraya yap, hızlı olsun. Adamı buradan buraya hızlı trenle taşı. Oraya bir yol yap, duble yol yap" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Sosyal medyadan ise küstah ifadelere tepki geldi.

Şah Fırat Operasyonu

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak Köyü, 13 Mart 2014 tarihinde terör örgütü DAEŞ'in kontrolüne geçmişti. 22 Şubat 2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personeli Türkiye'ye getirmiş ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşı ile diğer eşyaları Suriye'nin Eşme köyüne taşımıştı.

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