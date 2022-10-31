TELE 1'de deprem! O isim ile yollar ayrıldı
Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarının sunucusu Enver Aysever, Tele 1 ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Halk TV ve CHP'ye her fırsatta ateş püsküren Enver Aysever Tele 1 ile yollarını ayırdığını duyurdu.
‘Gündeme Not’ ve ‘Ayrıntılar’ programlarını sunan Aysever, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
"Belki bir gün yine buluşuruz"
Enver Aysever, şu ifadeleri kullandı:
Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1’e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz.