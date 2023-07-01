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Medya Tele 1 çalışanları topyekün Öcalan sevicisi olduklarını itiraf ettiler!
Medya

Tele 1 çalışanları topyekün Öcalan sevicisi olduklarını itiraf ettiler!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 01:23:00 -
Tele 1 çalışanları topyekün Öcalan sevicisi olduklarını itiraf ettiler!

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övücü sözlerine, Tele 1'in tüm çalışanlarından ortak açıklamayla destek geldi.

Tele 1'de yayınlanan açıklamada, bebek katilini övmek "basın özgürlüğü" şeklinde yorumlandı.

"TELE1 çalışanlarından demokrasi güçlerine çağrı" başlığı kullanılan açıklamada, "Son seçimlerin ardından bir kumpas ve linç kampanyası ile TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanarak yeni dönemin ilk hamlesi yapıldı." iddiası öne sürüldü.

PKK terör örgütü elebaşısını övme suçunun üzerinin örtülmeye çalışıldığı açıklama şöyle devam etti:

Yanardağ’ın tutuklanması, TELE1’in kapatılmak istenmesi ve diğer demokrasi güçlerini hedef alan saldırılara sessiz kalınırsa gerisi de çorap söküğü gibi gelecektir. Ülkenin geleceği açısından yeni baskı dönemine kararlı bir itiraz gösterilmesinin önemi açıktır.

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