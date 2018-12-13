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Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:10
Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:10
  1. PKK/YPG'li teröristler
  2. Afrin
  3. TSK
  4. Tel Rıfat

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  • şenay doğanşenay doğan24 dk önce
    inna lillahi ve inna ileyhi raciun alahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha allaha emnet olun
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