Tel kadayıf tarifi

Yapımı için malzemeler

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı tane Antep fıstığı

1 su bardağı dövülmüş Antep fıstığı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Tel kadayıf tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Şerbetle işe başlayın. Su ve toz şekeri tencerede karıştırdıktan sonra ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kıstığınız şerbeti 15 dakika kadar daha pişirin. Ocaktan almadan önce içine limon suyunu ekleyip karıştırın. Şerbetiniz soğurken kadayıfı geniş bir tepside elinizle didikleyerek havalandırın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tereyağını kısık ateşte eritip kadayıfı pişireceğiniz tepsiyi güzelce yağlayın. Yağın kalanını daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Fıstıkları tepsinin tabanına yayın. Kadayıfların yarısını tepsideki fıstıkların üzerine yayıp başka bir tepsiyle bastırarak yerleştirin. Toz Antep fıstığını kadayıfların üzerine serpip kalan kadayıfları da aynı şekilde tepsiye yayıp basın. Kalan tereyağını da kadayıfların üzerine serin. Tepsiyi fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından başka bir tepsi yardımıyla alt üst ettiğiniz tatlıyı 10 dakika daha fırınlayın. Fırından çıkardığınız tatlının ılınmasını 2 dakika bekledikten sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Tatlı şerbetini çekince dilimleyip servis edin.

Diğer tavsiye tarifimiz ise;

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

250 gram kadayıf

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

Muhallebi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımı için öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın. Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.