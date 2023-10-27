Tel Aviv'e füze atışları sürüyor! Tam isabet alan görüntü gündem oldu
Mücahid Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e ateşlediği füzeler demir kubbeyi geçerek isabet aldı.
Katil İsrail'in Gazzeli masum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken Kassam Tugayları küffar karşısında direniyor.
Kassam Tugayları tarafından Tel Aviv'e yönelik füze atışları dün akşamdan beri devam ediyor.
İsrail medyası Tel Aviv'den ateşlenen füzelerin demir kubbeleri aşarak isabet aldığını açıkladı. İsabetli atışlara ait servis edilen görüntüler gündem oldu.