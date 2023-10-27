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Gündem Tel Aviv'e füze atışları sürüyor! Tam isabet alan görüntü gündem oldu
Gündem

Tel Aviv'e füze atışları sürüyor! Tam isabet alan görüntü gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:40:00 - 2023-10-27 19:24:28

Mücahid Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e ateşlediği füzeler demir kubbeyi geçerek isabet aldı.

Katil İsrail'in Gazzeli masum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken Kassam Tugayları küffar karşısında direniyor.

Kassam Tugayları tarafından Tel Aviv'e yönelik füze atışları dün akşamdan beri devam ediyor.

İsrail medyası Tel Aviv'den ateşlenen füzelerin demir kubbeleri aşarak isabet aldığını açıkladı. İsabetli atışlara ait servis edilen görüntüler gündem oldu.

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Yorumlar

analist

Gazzelilerin galibiyeti için iki silah çok işe yarar. Ruslardan temin edilecek hibe veya satın alma yoluyla S 400 hava savunma füzeleri ve gemi gömen füzeler bunlar dengeyi Filistinliler lehine bozar. Bunlar Lübnan veya İsrail sınırına yakın bir yere yerleştirilirse yahudiler kaçacak yer ararlar.

Umuda

Havai fişek çapında kıytırık soba borularıyla olmaz bu iş Atom lazım.
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