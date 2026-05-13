Salonda kahkaha tufanı koptu! Dursun Özbek’ten olay dil sürçmesi
Galatasaray'ın mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, bu sezon kazanılan şampiyonluktan bahsederken unutulmaz bir pot kırdı.
Cuma günü kupa alacaklarını hatırlatan Özbek, "26. şampiyonluk" yerine yanlışlıkla "36. şampiyonluk" deyince salonda bir anda kahkaha tufanı koptu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı divan kurulunda 26. şampiyonluktan bahsederken dili sürçünce ortaya renkli görüntüler çıktı.
Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek'in konuşmasını yaptığı sırada yaşananlar salondakileri ve Özbek'i güldürdü.
Dursun Özbek kürsüde konuşmasını yaparken bu sezon kazanılan şampiyonluğa vurgu yaptı. Bu sırada Özbek'in dili sürçtü ve 26 yerine 36 şampiyonluk dedi. Özbek'in bunun üzerine ağzından çıkan kelimeler sonrası salonda kahkaha tufanı koptu. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cuma günü şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı ya! Bunda bir iş var."
