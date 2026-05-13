Dursun Özbek, yeni yönetimde yer alacak isimleri açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"Her Mayıs ayında olduğu gibi mutlu ve gururlu" olduklarını ifade eden Dursun Özbek, "Futbol takımımız üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanarak bizi gururlandırdı. Öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hoca’mız olmak üzere teknik kadromuza, oyuncularımıza ve tüm çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"YEPYENİ BİR HİKAYE YAZMA FIRSATIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Özbek, Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatı yakaladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

Seçim sloganımızı “Geleceğin Galatasaray’ı” olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım, bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."

"BİZİ ENGELLEMEK, DURDURMAK İSTEYENLER OLDU"

"Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımız, Geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız."

"BİR SANİYE BİLE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

"Ben bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için bir saniye durmadan çalışacağız. 16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 16-23 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlığı'na sunduğu yeni yönetim kurulu listesini de açıkladı.

Seçime tek aday olarak giren Dursun Özbek'in yeni yönetiminde asil ve yedek üyeler şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Metin Öztürk

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mecit Mert Çetinkaya

Mehmet Saruhan Cibara

Abdullah Kavukcu (Yeni dönemde Başkan Yardımcısı olması bekleniyor)

Mehmet Burak Kutluğ

Fatih Demircan

Özen Kuzu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Bora İsmail Bahçetepe

Ozan Bingöl Yurtsever

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ömer Sarıgül

Yeni Yönetimdeki Değişiklikler

Listeden Çıkanlar: Mevcut yönetimde görev alan Niyazi Yelkencioğlu, İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban ve Ece Bora yeni listede kendilerine yer bulamadı.

Yeni Katılanlar: Abdullah Kavukcu (Sportif AŞ'den yönetime dahil oldu) Özen Kuzu, Mehmet Burak Kutluğ, Mecit Mert Çetinkaya ve Ömer Sarıgül listeye yeni eklenen isimler oldu.