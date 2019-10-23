0553 313 94 23

Tel Aviv'den Riyad'a "gizemli uçak"!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den havalanan özel bir uçağın önce Ürdün'ün başkenti Amman'a, 2 dakika sonra da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi soru işaretlerine yol açtı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:19
Tel Aviv'den Riyad'a "gizemli uçak"!

İsrail'in Haaretz gazetesinin editörlerinden Avi Scharf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akıllı telefonlara indirilebilen özel bir uygulamayla, Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan ve Suudi Arabistan'a indikten 55 dakika sonra doğrudan Tel Aviv'e dönen bu gizemli uçağın hareketini takip ettiğini belirtti.

Bu uçağın İsrailli bir yetkiliyi ABD-Suudi Arabistan-İsrail üçlü toplantısına taşıdığı olasılığına işaret eden Scharf, "Riyad'daki hızlı üçlü toplantıya İsrail'den kimse geldi mi bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Scharf’ın söz konusu açıklaması, İsrail basınında tartışmalara neden oldu.

Uçakta Netanyahu ya da MOSSAD Başkanı'nın bulunduğu iddiası

Öte yandan İsrail'n Maariv gazetesinden gazeteci-yazar Yossi Melman da sosyal medya hesabından, "Dün gece Ben Gurion Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gizemli bir uçuş yapıldı. Söz konusu uçak, seferini yıkamak için 2 dakikalığına Amman'a indi, oradan da Riyad'a geçti. Pistte sadece 55 dakika kaldı ve sonra Ben Gurion’a geri döndü." paylaşımında bulundu.

Söz konusu uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın başkanı Yossi Cohen'in olabileceğini iddia eden Melman, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Riyad'daydı. Bununla bir alakası olabilir. Bana göre bu uçaktaki üst düzey İsrailli yetkili ya Başbakan Netanyahu ya da MOSSAD Başkanı Cohen'dir. Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'a gitmiş olabilirler."

Melman'ın paylaşımında kullandığı "seferini yıkamak" tabiriyle, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmaması nedeniyle uçakların önce üçüncü bir ülkeye inmesini kastettiği ifade ediliyor.

İsrail resmi makamlarından ise söz konusu "gizemli sefere" ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son yıllarda medyaya yansıyan birçok raporda, İran dosyasıyla ilgili olarak İsrail ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında ilişkilerin geliştiğine vurgu yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da son yıllarda İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmayan birçok Arap ülkesiyle ilişkiler kurulduğuna dikkati çekmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:19
  1. gizemli uçak
  2. mossad

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
    1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    10. Galatasaray'da Küfür krizi!
    11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    29. Lübnan'daki Filistinlilere..
    30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi