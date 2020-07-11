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Aktüel

Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:52:25 -
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle Tel Aviv'de gösteri düzenlendi.

Rabin Meydanı'nı dolduran 2 binden fazla göstericiye, Kovid-19 salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri için anonslar yapıldı.

Protestoculardan bazılarının, Başbakan Netanyahu'yu kastederek üzerinde "suç başbakanı" yazılı maske takması dikkati çekerken, "Netanyahu evine dön." sloganları atıldı.

Turizm, ulaşım ve hizmet gibi salgından en fazla etkilenen sektörlerin liderleri tarafından organize edilen gösteride, muhalifler de dahil olmak üzere hiçbir siyasi parti yetkilisi davet edilmedi.

Protestoyu düzenleyen gruplar adına yapılan konuşmalarda, salgından etkilenen sektörlere yardım programlarının uygulanmasındaki başarısızlığın sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğu dile getirilirken, mali yardım paketlerinin değiştirilmesi çağrısı yapıldı.

İsrailli oyuncu Guy Loel, salgın nedeniyle çalıştığı tiyatronun kapandığı dile getirerek, "Kovid-19'dan korkmuyoruz. Korkarım ki Netanyahu ve bağlantısız hükümetimiz bizi öldürecek. İnsanlar açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren İsrail'de işsizlik oranı yüzde 25'e kadar çıkarken, hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor.

Netanyahu, 9 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, serbest meslek sahiplerine, en geç bir hafta içinde en fazla 7 bin 500 şekele (15 bin Türk Lirası) kadar maddi yardım yapılacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı, ayrıca küçük işletmelere iki ayda bir 6 bin şekel (12 bin Türk Lirası), büyük işletmelere ise çalıştırdıkları işçi sayısına göre toplamda 500 bin şekel (1 milyon Türk Lirası) kadar ödeme yapılacağı sözünü vermişti.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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