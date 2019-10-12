0553 313 94 23

Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad bu sabah sessiz.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
  1. Akçakale
  2. Barış Pınarı
  3. operasyon
  4. Suriye Milli Ordusu
  5. Tel Abyad
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı'ndan güzel haber! Oraya ulaşıldı
    1. Barış Pınarı'ndan güzel haber! Oraya..
    2. Erdoğan'ın milli takım paylaşımı..
    3. Marmara'da sıcaklık mevsim..
    4. Şer odakları yine işbaşında
    5. İslam dünyası aydınlarından BM'ye..
    6. ABD Temsilciler Meclisinden ABD..
    7. 'PKK/PYD-YPG gazetecilere saldırılar..
    8. Terör örgütü YPG/PKK'nın paçavraları..
    9. Dünya Süryaniler Birliğindenyalan..
    10. Acı haber geldi: Şehit sayısı yükseldi
    11. Akıncı Üssü davasında ara karar! O..
    12. ‘Çocuklarımızı şehitlik şuuruyla..
    13. ABD'deki Türklerden Barış Pınarı..
    14. YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı..
    15. İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları..
    16. Tel Abyad'daki hedefler obüs..
    17. İslam dünyası aydınlarından BM'ye..
    18. Koç, ormanı üç parçada yutmuş
    19. Profesörden dikkat çeken deprem..
    20. İmamoğlu'nun liyakat anlayışı: İBB'de..
    21. İşsizlik maaşı kaç kez alınır?
    22. Cuma hutbelerinde Barış Pınarı..
    23. Deprem son dakika nerede oldu?..
    24. Ege'de korkutan deprem!
    25. BMGK'nın Barış Pınarı Harekatı'na..
    26. Polis alımı ne zaman? POMEM 26. Dönem..
    27. Barış Pınarı Harekatı'nın diğer ayağı..
    28. Orgeneral Güler'den kritik ABD görüşmesi
    29. Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı..
    30. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı