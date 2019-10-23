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Tel Abyad'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:08
Tel Abyad'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bomba yüklü araç infilak etti

Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:08
  1. Tel Abyad

YORUM YAZ

  • emekliemekli16 sa önce
    bunlar böyle ..........ler bunların kökü kazınmadan rahat edemeyiz çevremizdeki komşu ülkelerde rahat edemez 

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