Tel Abyad'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 16:08
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bomba yüklü araç infilak etti
Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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