Tel Abyad'da patlama! Ölü ve yaralılar var Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Bomba yüklü araç infilak etti Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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