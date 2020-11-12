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Aktüel Tel Abyad Aşiret ve Kabileler Meclisi Başkanı, Esed rejimi ve destekçilerinin varlığının geri dönüşlere engel olduğunu söyledi
Aktüel

Tel Abyad Aşiret ve Kabileler Meclisi Başkanı, Esed rejimi ve destekçilerinin varlığının geri dönüşlere engel olduğunu söyledi

"Suriye halkını yerinden eden İranlı milisler ve Rus paralı askerleri ülkede varlık gösterirken nasıl olur da güvenli geri dönüşlerden bahsedilebilir?" - "Geri dönüş için yaşamsal istikrar ve kurumların işler olması gerek. Bunların hiçbiri Esed rejimi varken olmadı, olamaz"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:01:13 -
Tel Abyad Aşiret ve Kabileler Meclisi Başkanı, Esed rejimi ve destekçilerinin varlığının geri dönüşlere engel olduğunu söyledi

TEL ABYAD (AA) - EŞREF MUSA - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad Aşiret ve Kabileler Başkanı Hamid et-Tuhri, Suriye'ye geri dönüşlerin önündeki engelin halkı göçe zorlayan Beşşar Esed rejimi ve destekçileri olduğunu belirterek, yaşamsal istikrar ve kurumların işlerliğinin önemine işaret etti.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki aşiret ve kabilelerin çatı örgütünün başındaki Tuhri, Rusya'nın sponsorluğunda başkent Şam'da düzenlenen mültecilerin geri dönüşü konulu konferansı AA muhabirine değerlendirdi.

Suriye'de milyonlarca sivilin yurt içinde yerinden edilmesinin ve yurt dışına göç etmesinin asıl sebebinin Esed rejimi olduğunu belirten Tuhri, "Suriye'de ayaklanmaların başından bu yana Esed rejimine güven olmadığını gördük. Suriye halkını yerinden eden İranlı milisler ve Rus paralı askerleri ülkede varlık gösterirken nasıl olur da güvenli geri dönüşlerden bahsedilebilir?" diye konuştu.

Tuhri, halen İdlib'de sivillerin sistematik şekilde saldırıya maruz bırakıldığını ve ölümden kaçmak, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Bu konferansın esas hedefinin, "meşruiyetini" kaybetmiş Esed rejiminin tekrar uluslararası muhatap halinde getirilmesi olduğunu belirten Tuhri, ikinci hedefin ise yeniden imar için bir fon temin etmek olduğunu anlattı.

"Esed rejimi Suriye’de terörün kaynağıdır. Göçlerin ana ve yegane müsebbibidir." diyen Tuhri, şöyle devam etti:

"Bu konferansta mültecilere kucak açan ülkeleri göremedik. Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleri nerede? Bu ülkeler biliyor ki; geri dönüş için yaşamsal istikrar ve kurumların işler olması gerek. Bunların hiçbiri Esed rejimi varken olmadı, olamaz."

Tuhri, mültecilerin güvenli geri dönüşlerinin ancak Esed rejiminin ve onun güvenlik kurumlarının çözülmesiyle gerçekleşebileceğine dikkati çekti.

Rusya sponsorluğunda, başkent Şam'da dün başlayan sözde uluslararası konferans, bugün sona erecek.

ABD ve Avrupa Birliği, Suriye'de geri dönüşlerin başlaması için uluslararası hukuka uygun güvencelerin olmadığını savunarak, konferansa katılmıyor.

Rejim medyasında yer alan bilgilere göre, konferansta Rusya, İran, Çin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Umman temsilci bulunduruyor.

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