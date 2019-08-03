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Tekvandoda genç milli takım seçmeleri

- Ankara'daki elemelere 65 ilden bin 144 sporcu katılacak

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
Tekvandoda genç milli takım seçmeleri


ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun organize ettiği genç milli takım seçmeleri, Ankara'da yapılacak.

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçmelere, 65 ilden bin 144 sporcu katılacak.

Ankara'daki seçmelerde 20 sporcu, milli takım forması giyme hakkını elde edecek. Seçilen genç tekvandocular, İspanya'da 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ayrıca bu sene düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarında dereceye giren 14 sporcu da İspanya'da milli formayı giyecek.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
  1. milli takım seçmeleri
  2. Taha Akgül Spor Salonu
  3. tekvando

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