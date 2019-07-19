Tekvandocular "engel" tanımıyor





ANKARA (AA) - Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Para Tekvando Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na puan veren şampiyonaya 6 sporcuyla katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı.

Türkiye, erkek takım sıralamasında Asya ikincisi olurken şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazanırken, K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.



Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli takım kafilesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için süre daralıyor. Sporcularımız katıldıkları her organizasyonda kürsüye çıkmayı başarıyor. Bu başarılar Tokyo'da alınacak madalyaların habercisi. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum."



