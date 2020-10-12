Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti

ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumartesi ve pazar günleri Antalya'da federasyonun yönetim kurulu toplantısına katılan Zekeriya Tutar, pazar akşamı döndüğü İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi. Tuzla Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan Tutar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." denildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunda üç dönemdir asbaşkanlık görevini yürüten Zekeriya Tutar, Tuzla Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kızılay Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra AK Parti ve Refah Partisinde aktif siyaset yapmıştı.



Zekeriya Tutar'ın vefatı dolayısıyla Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, taziye mesajı yayımladı. Başkan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. Daha dün sabah birlikte federasyonumuz için omuz omuza verip çalıştığım, yol ve dava arkadaşım, federasyonumuzun asbaşkanı Zekeriya Tutar'ı maalesef kaybettik. Değerli kardeşim, kısa bir süre önce bu dünyayı misafirhane gibi görüp ayırt etmeden herkesi sevmek gerektiğini yazmıştı. Kendisini bildim bileli de böyle yaşadı. Hem çok değerli bir spor adamı hem de çok değerli bir insandı. Kimseyi üzmeyen, kırmayan, hep yapıcı olmaya gayret eden bir kişiydi. Yeri asla dolmayacak bir arkadaşımdı. Kendisini her zaman güzellikleriyle anacağız. Kıymetli dostuma Cenabıallah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."