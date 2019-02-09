Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası - Turnuvanın üçüncü gününde Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı



ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının üçüncü gününde Türk tekvandocular iki madalya kazandı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun katıldığı turnuvanın üçüncü gününde genç kızlar kategorisinde mücadeleler yapıldı. Türk sporculardan Dilara Özcan 46 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken, +68 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalya elde etti. Madalya alan iki sporcu, 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota kazandı. 4. Avrupa Başkanlık Kupası'nın dördüncü gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak. Organizasyon 12 Şubat Salı günü sona erecek.

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