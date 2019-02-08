0553 313 94 23

Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası

- Organizasyonun ikinci gününde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı

08 Şubat 2019 Cuma 19:28
Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası tekvando müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular, 10 madalya elde etti.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde 66 ülkeden 671'i Türk 2 bin 94 sporcunun katıldığı turnuvanın ikinci gününde, yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapıldı. Günün sonunda Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

4. Avrupa Başkanlık Kupası, yarın genç kızlar kategorilerindeki mücadelelerle devam edecek.

Organizasyon, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

Yıldız erkekler kategorisinde dereceye girenler sporcular şöyle sıralandı:

A33 Kategorisi

1- Maksym Manenkov (Ukrayna)

2- Magomedgadzhi Magomedov (Rusya)

3- Todor Vasilic (Sırbistan)

3- Artur Serik (Kazakistan)

A37 Kategorisi

1- Mohmad Taymaskhanov (Rusya)

2- Daniil Maydaniuk (Ukrayna)

3- Damir Akhmetov (Rusya)

3- Mukhammedali Yegemberdiyev (Kazakistan)

A41 Kategorisi

1- Egor Konchinov (Rusya)

2- Amir Salikhanov (Kazakistan)

3- Tahir Emin Çakılkaya (Türkiye)

3- Rodion Shirokov (Rusya)

A45 Kategorisi

1- Aleksandr Iavrutan (Rusya)

2- Sviatoslav Garbuz (Rusya)

3- Oleksii Yurko (Ukrayna)

3- Pablo Ceron Buenavista (İspanya)

A49 Kategorisi

1- Kriil Korolev (Rusya)

2- Yuussef Mhadhbi (Tunus)

3- Berkay Erer (Türkiye)

3- Emil Iusipov (Rusya)

A53 Kategorisi

1- Vladislav Budin (Rusya)

2- Emre Sırakaya (Türkiye)

3- Kiriil Panasenkov (Rusya)

3- Ramazan Ramazanov (Rusya)

A57 Kategorisi

1- Kiriil Kartavykh (Rusya)

2- Ersin Yılmaz (Türkiye)

3- Furkan Cavga (Almanya)

3- Aigun Salikhov (Rusya)

A61 Kategorisi

1- Dimitry Voroshilov (Rusya)

2- Artur Sharafutdinov (Rusya)

3- Rahmet Baran Şimşek (Türkiye)

3- Anton Palienko (Rusya)

A65 Kategorisi

1- Andrei Zagorulko (Rusya)

2- Leonid Mandrov (Rusya)

3- Yusuf Efe Sen (Türkiye)

3- Adil Berk Kul (Türkiye)

A+65 Kategorisi

1- Musab Aydın (Türkiye)

2- Tursyn İslam (Kazakistan)

3- Aziz Mert Sağlam (Türkiye)

3- Faikcan Memiş (Türkiye)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:28
  1. 4. Avrupa Başkanlık Kupası
  2. Antalya
  3. Belek
  4. tekvando
  5. Türkiye Tekvando Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mağazada pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı
    1. Mağazada pompalı tüfekle ateş açan..
    2. İngiltere Premier Lig'de ayın hocası..
    3. İnsan ticaretini önlemeye yönelik kamu..
    4. Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli..
    5. GÜNCELLEME - İsrail askerleri biri..
    6. YÖK resmen duyurdu! 11 üniversiteye..
    7. Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır
    8. ING Bank'ın 2018'deki net karı 1..
    9. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    10. Haberi alan Ronaldo yıkıldı! Annesi..
    11. "Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için..
    12. Ali Koç, Kayseri'de üyelerle bir araya..
    13. Kahramanmaraş'ta iki otomobil..
    14. ABD'de bitkisel hayattaki kadının..
    15. Galatasaray, Trabzonspor maçı..
    16. Ünlü spor hekimi Bülent Zeren vefat etti
    17. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    18. Sanatçı Kekilli, Suriye'de sığınmacı..
    19. Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel..
    20. Lisa Vogl, belgesel çekerken Müslüman..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları