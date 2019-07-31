Teksüt Bandırma, Tyler Kalinoski ile anlaştı

Teksüt Bandırma, Tyler Kalinoski ile anlaştı31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Tyler Kalinoski ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şutör oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Geçen sezon Belçika Basketbol Ligi takımlarından Telenet Giants Antwerp'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, ligde takımının final ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynamasında önemli katkı sağladı.
Kalinoski, Belçika Basketbol Ligi'nde 37 müsabakada 8,6 sayı, 3,3 ribaunt, 1,8 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 24 maçta 9,3 sayı, 3,6 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı.
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