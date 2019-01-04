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Tekstilde 20 milyar $’ı yakaladık

Türk tekstil sektörüihracatta yıllık bazda 20 milyar dolar seviyesine ulaştı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:54
Tekstilde 20 milyar $’ı yakaladık

EKONOMİ SERVİSİ

Türk tekstil sektörünün iç ve dış pazar büyüklüğü 40 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın yüzde 10’unu yan sanayi oluşturuyor. Yüksek teknolojiyi kullanan şirketlerin sayısı artarken ihracatta yıllık bazda 20 milyar dolar seviyesine gelindi.

Direnç noktası

2018 yılında 18 milyar dolara yaklaşan tekstil sektörünün ihracat potansiyeli bu yıl 20 milyar doları aşacak. Direnç noktasının kırıldığını söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, "Son 5 yılda 15 milyar dolar seviyesine takılan dış ticaretimizde 18 milyar dolara ulaşılmış olması önemlidir. Bu seviye ile ihracatta yeniden ivme kazandık. Kısa sürede 20 milyar dolarlık ihracata erişmiş oluruz’’ mesajını verdi.

Eğitim faaliyetlerine öncelik 

Markalaşma ve katma değerin ancak tekstil yan sanayi ile artacağına işaret eden İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Turan ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Tekstil sektörüne ivme kazandıran, yeniliklere yön veren, sektör temsilcilerimizi Avrupa markalarıyla yarışır hale getiren bir vizyona sahibiz. Haksız rekabet başta olmak üzere sorunların çözümüne yönelik çalışmalarla eğitim faaliyetlerine öncelik veriyoruz.

Merdiven altı üretim baltalıyor

Kalitenin en önemli faktörünün yan sanayi olduğunu vurgulayan ekonomi yazarı Rüştü Bozkurt, merdiven altı üretime dikkat çekerek, “Merdiven altı üretim bu kadar haksız rekabetin nedeni olmuşken, yan sanayimizi nasıl olacak da üst seviyelere taşıyacağız. Önce bu konuya ciddi olarak el atılmalıdır’’ uyarısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:54
  1. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
  2. Hadi Karasu
  3. İstanbul Ticaret Odası
  4. Gürbüz Turan
  5. Rüştü Bozkurt

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