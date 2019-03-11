0553 313 94 23

Tekstil işçisi, borçlarını ve alacaklarını yazıp, intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden bir tekstil işçisi, borçlarını ve alacaklarını not bırakıp kendini asarak intihar etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:57
Tekstil işçisi, borçlarını ve alacaklarını yazıp, intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Şeref S. (48), ailevi sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi. Şeref S.'nin üzerinden borçlarını ve alacaklarını yazdığı liste çıktı.

Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlıkta bulunan meşe ağacında, saat 10.00 sıralarında, asılı biri olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği belirlenen Şeref S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arkadaşına ait otomobille gece ormanlığa gelen tekstil işçisi Şeref S.'nin, boşandıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip, intihar ettiği belirtildi. Şeref S.'nin üzerinde, borçlarını ve alacaklarını liste halinde yazdığı not bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şeref S.'nin cesedi, asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olay yerine gelen ve büyük üzüntü yaşayan Salih S., ağabeyinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı. Şeref S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:57
  1. Denizli
  2. Merkezefendi ilçesi
  3. intihar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken: "Haliç ve iki adayı çok farklı bir yapıya çevireceğiz"
    1. Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz..
    2. Cezayir'deki Buteflika karşıtı grev..
    3. "Çukur kazan terör örgütlerini o..
    4. Galatasaray tribünleri Bülent..
    5. GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de
    7. Güngören’de çatı yangını korkuttu
    8. Duyarlı sürücünün çabası yaralı köpeği..
    9. Babalardan farkındalık oluşturan..
    10. Venezuela’da elektrik trafosu patladı
    11. Bayrak asmak için çıktığı direkte..
    12. 4 yaşındaki Yağmur ailesinin halı..
    13. Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar
    14. "Fark Yaratan Girişimci Kadınlar"
    15. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan..
    17. Rus uzmandan çarpıcı analiz: Akbabalar..
    18. Çapa makinasına sıkışan kadın feci..
    19. Fatih Terim’den 3 değişiklik
    20. Skandal sözler! CHP'li Başkan adayı..
    21. "82 milyonla huzur içinde yaşamak..
    22. Emekli polis memuru not bırakıp..
    23. "İstanbul deplasmanlarını seviyoruz"
    24. Motosiklet sürücüsünün kazada dili..
    25. Camilerde yeni sistem! Test aşamasına..
    26. Trump'tan rekor talep! 750 milyar..
    27. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tokat'ta
    28. Rusya açıkladı: 316 yeni silah denedik
    29. Kazağını yem karma makinesine kaptıran..
    30. Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!